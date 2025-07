Campanha do Agasalho é prorrogada em Caxias do Sul devido à alta demanda por roupas e cobertores

Campanha realizou um mutirão em maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Programada para terminar no fim do mês passado, a Campanha do Agasalho em Caxias do Sul foi prorrogada por conta da alta demanda por roupas e cobertores. As doações seguem sendo recebidas em caixas espalhadas em estabelecimentos comerciais e na Fundação Caxias (Rua Garibaldi, 248, bairro Pio X).

Desde o dia 10 de maio até a última sexta-feira (27), a campanha arrecadou 190 mil peças e doou 160 mil para as cem entidades que buscam os donativos diariamente. O número de agasalhos e cobertores arrecadados em 2025 é menor que a expectativa inicial da organização, que pretendia arrecadar até 300 mil peças. No entanto, segundo o presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, até agora foi suficiente para atender às entidades cadastradas.

— Esse ano foi um pouco menor a arrecadação, mas não recebemos pedido de outros municípios como no ano passado, então o que foi arrecadado ficou para as entidades de Caxias. Ainda assim, precisamos que a comunidade siga doando porque a demanda aumentou, temos visto muitas peças de verão que não vão esquentar quem precisa — diz.

Das 400 caixas que foram espalhadas em supermercados, farmácias e empresas, cerca de 200 foram recolhidas, segundo Sirena, porque não recebiam doações. A outra metade, no entanto, permanece disponível:

— Recolhemos uma parte e quem nos pedia para deixar mantivemos. Caso a comunidade não as encontre, pode levar direto na Fundação Caxias.

Acolhimento a pessoas em situação de rua

Também na sede da entidade, 51 pessoas estão abrigadas de forma definitiva e recebem refeições, estrutura para higiene e local para dormir. A iniciativa teve início no dia 6 de junho e conta com cem vagas no total. Além da Fundação Caxias, o projeto envolve o Mão Amiga e a prefeitura.