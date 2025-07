Câmara de Vereadores de Caxias do Sul promove 1º Seminário de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha

Sob o tema "Altas Habilidades e Superdotação: reconhecimento, acolhimento e desenvolvimento de potencialidades", no dia 2 de agosto, no Colégio Polyuni, ocorre o 1º Seminário de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha, promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A programação será aberta à comunidade.

O encontro, que reunirá palestrantes e pesquisadores, busca promover a integração entre profissionais, academia, professores e as famílias de jovens e adultos identificados. A ação marca a abertura da Semana Municipal das Altas Habilidades e Superdotação de Caxias do Sul, instituída a partir de uma lei de autoria da vereadora Marisol Santos (PSDB). O Dia Internacional da Superdotação e Dia Estadual da Pessoa com Altas Habilidades e Superdotação é celebrado em 10 de agosto.

A programação conta com palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras atividades que permitem a promoção de ações socioeducativas, em favor do reconhecimento e do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Além disso, prevê articulação de políticas públicas municipais e reforço dos direitos já assegurados aos superdotados.

As pessoas identificadas com altas habilidades e/ou superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, de forma isolada ou combinadas. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse.