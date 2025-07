Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprova criação de financiamento voltado ao setor turístico

Monumento Jesus Terceiro Milênio é um dos atrativos turísticos de Caxias do Sul. Antonio Valiente / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade de votos na manhã desta quinta-feira (24) a criação do Financiamento Municipal do Turismo de Caxias do Sul (Fintur). O aporte será de cerca de R$ 421 mil que serão divididos entre as entidades selecionadas através de um futuro edital. Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, os primeiros beneficiados poderão ser conhecidos ainda em 2025.

O secretário também esclareceu que o edital será "nos mesmos moldes do Fiesporte (Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul) e Financiamento da Arte e Cultura Caxiense (Financiarte)". Sendo assim, as entidades ou pessoas físicas poderão apresentar de um a dois projetos cada. Os detalhes serão definidos em breve.

No projeto de lei, ainda é detalhado que a verba de R$ 421 mil será retirada dos cofres municipais e já está prevista na Lei Orçamentária Anual, na dotação de "Promoção do destino Turístico de Caxias do Sul". Além disso, "servirão como fonte de recurso para atendimento da despesa criada pela projeto parte do superáfit financeiro apurado ao término do exercício de 2025", explica o documento.

Outro ponto mencionado no projeto é a criação de uma Comissão de Avaliação e Seleção (CAS), formada por representantes da comunidade ligados ao turismo e por representantes da administração, sendo presidida pelo secretário Felipe ou por alguém que ele indique. O grupo será responsável pela organização dos editais do financiamento.

Gremelmaier reforçou a importância do edital como uma ferramenta para incentivar o crescimento do setor na cidade.

— O intuito do Fintur é fomentar cada vez mais o turismo, incentivar os negócios que trabalham em Caxias do Sul, o trade turístico — comentou Felipe.

O presidente do Conselho Municipal do Turismo (Comtur), Oli Paz, celebrou a realização do financiamento.

— É a primeira iniciativa nessa área do turismo e agora ela começa a fomentar novos projetos no setor. É importante até pelo tamanho do município e por ser uma matriz que passava desapercebida em função do polo metalmecânico. A partir de agora, começa a ter um sentimento de percepção sobre o que é realmente o turismo e como é que ele movimenta toda a cidade — disse o presidente.

A diretora-executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH) e conselheira do Comtur, Marcia Ferronato, também salientou como o investimento vem em um "bom momento" dado o crescimento do setor em toda a região da Serra.