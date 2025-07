Café e chocolate podem ficar ainda melhores quando consumidos de forma harmonizada; saiba quais combinam  

A combinação entre café e chocolate pode ficar ainda melhor quando observadas as características de cada um e que combinam no paladar.

É o que dizem tanto os baristas, que dominam diferentes técnicas de preparar a bebida, quanto os chocolatiers, profissionais especialistas em transformar chocolate em receitas únicas.

Como as criadas pela caxiense Camila Capeletti que levam frutas, flor de sal, biscoito, amêndoas, damasco e o que mais a imaginação permitir. No último sábado (12), a Dude Coffe Brew reuniu a chocolatier ao barista Ricardo Bonalume para um workshop que abordou as melhores combinações.

Lasca de chocolate belga caramelizado feito por chocolatier caxiense leva flocos de milho e flor de sal. Ulisses Castro / Agencia RBS

— É como o vinho, que trabalha com contraste ou similaridade, se tenho um chocolate mais amargo, por exemplo, é bom optar por cafés mais intensos. O mesmo vale para chocolates mais suaves, como o branco, que podem ser consumidos com cafés elaborados de forma mais leve — recomendou Camila.

Formas mais elaboradas de fazer café, que se popularizaram nos últimos anos, ajudam a agradar o paladar quando quem o acompanha é o chocolate. Quando feito na prensa francesa, uma cafeteira manual que não utiliza filtros, o café mais forte e encorpado pode muito bem ser harmonizado com um chocolate 70% cacau.

— É um café mais denso, com os óleos mais extraídos, que vai bem com chocolate de notas mais amateigadas como o ao leite ou o branco — indicou Bonalume.

Conforme a técnica utilizada café pode harmonizar com diferentes tipos de chocolate. Ulisses Castro / Agencia RBS

E com o expresso, bebida popular das cafeterias, extraído a partir do café moído com sob pressão da água quente a dica é consumir com chocolates mais fortes.

— Fica bom com os 70% cacau, porque a intensidade do café não mascara as do chocolate e os dois acabam combinando super bem — diz Camila.

Saiba como degustar

A chocolatier orienta a melhor forma de combinar o café com o chocolate, para sentir as notas de amargor, dulçor ou acidez da melhor forma. O recomendado é primeiro beber um gole do café e depois deixar um pequeno pedaço do doce derreter na boca: