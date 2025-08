Bombeiros prometem medidas para manter atendimento noturno em Flores da Cunha

O comando do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) afirma que analisará internamente o cenário do atendimento em Flores da Cunha. Nesta terça-feira (29), o município divulgou que o atendimento noturno poderia ser interrompido a partir de agosto pela falta de efetivo.

Conforme nota da prefeitura, o atendimento entre 20h e 8h passaria, então, a ficar com Caxias do Sul. Segundo o comunicado, o prefeito César Ulian e representantes do município foram comunicados da situação em reunião com o sargento Luis Henrique Silveira da Silva, do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Flores da Cunha.