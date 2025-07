Criança que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, é localizada pelos bombeiros; resgate será feito de rapel

O Corpo de Bombeiros localizou a criança de 11 anos que caiu no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul nesta quinta-feira (10). Não há informação sobre o estado de saúde da menina.

O acidente aconteceu às 13h, e a informação da localização foi divulgada por volta das 17h30min. A vítima foi encontrada por um drone com câmera térmica, que permite a visualização de variações de temperatura. Serão utilizadas técnicas de rapel para o resgate da criança.

A menina é moradora de Curitiba, no Paraná, e estava acompanhada dos pais. Segundo o secretário de Turismo de Cambará, Andrews Mohr, os pais da menina relataram que a família estava no mirante, ponto mais alto do cânion, e que se deslocava para um banco de descanso, onde faria um lanche. Nesse momento, a menina teria saído correndo, o pai foi atrás, mas ela acabou caindo no cânion.

De acordo com o secretário, não há histórico de quedas desse tipo no Cânion Fortaleza. O que já ocorreu, segundo ele, são acidentes envolvendo pessoas que adentram no local para fazer a chamada travessia — que consiste em entrar no início da fenda onde o cânion começa e percorrer o interior dos paredões. Essa prática é proibida.

Em nota, a Urbia, concessionária de serviços de apoio à visitação nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, informou que "está concentrando os esforços de sua equipe no apoio às autoridades que atuam nas buscas pela criança desaparecida no Cânion Fortaleza, nesta quinta-feira (10), e presta suporte à família no local".









Sobre o Cânion Fortaleza

O Cânion Fortaleza fica a 23 quilômetros da área central de Cambará do Sul. Possui 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e uma altitude de 1.157 metros em relação ao nível do mar.

O acidente com a menina aconteceu no principal passeio do cânion. Na Trilha do Mirante, os visitantes acessam a parte mais alta do desfiladeiro, avistam a extensão do cânion e, em dias sem nevoeiro, cidades como Torres, no litoral gaúcho, e Jacinto Machado e Sombrio, em Santa Catarina.