Bombeiros combatem princípio de incêndio em hotel de Gramado 

Um princípio de incêndio foi controlado pelos bombeiros de Gramado na noite desta quinta-feira (17). O fato aconteceu em uma caldeira do Hotel Sky Serra, em Gramado. A corporação foi acionada por volta das 19h20min.

O hotel em questão fica na Rua Tirol, próximo da Avenida das Hortênsias, via de grande fluxo na cidade. Segundo o capitão Pedro Henrique Costa, a situação já foi controlada . Apenas danos materiais foram constatados , sem vítimas decorrentes do princípio de incêndio.

A chamas teriam se iniciado em um espaço que fica no subsolo, próximo das caldeiras. Segundo o capitão Costa, a guarnição atua no rescaldo para extinguir completamente os pequenos focos de chamas e evitar novos princípios.