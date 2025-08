Bombeiros combatem incêndio em condomínio de Gramado; 500 m² da estrutura foram destruídos

Fogo começou por volta das 5h15min desta quarta. Corpo de Bombeiros de Gramado / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (30), uma edificação localizada no condomínio residencial Aspen Mountain, em Gramado. As chamas começaram por volta das 5h15min e se concentraram no segundo piso do imóvel, uma área comum do condomínio.

Segundo informações do sargento Pedro Gulart do Corpo de Bombeiros, cerca de 500 m² da estrutura foram consumidos pelo fogo, em uma construção com área total aproximada de 1,7 mil m². Não há registro de feridos.

Bombeiros seguem na fase de rescaldo do sinistro. Corpo de Bombeiros de Gramado / Divulgação