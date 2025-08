Banco de Alimento promove o Sábado Solidário no dia 9 de agosto em Caxias do Sul

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul promove mais uma edição do Sábado Solidário , no dia 9 de agosto, em Caxias do Sul. A campanha ocorre em supermercados parceiros com arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, leite, massa, farinhas e enlatados, destinados para instituições sociais.

Promovida há mais de 24 anos, a campanha é realizada em parceria com as principais redes de supermercados do Rio Grande do Sul, sempre no primeiro sábado do mês, e conta com milhares de voluntários. Os voluntários trabalham junto aos supermercados estimulando doações de alimentos e divulgando o Banco de Alimentos.