Bairros de Caxias do Sul podem ficar sem abastecimento de água na próxima semana

Na próxima terça-feira (5), uma parada programada será realizada no Sistema Faxinal, em Caxias do Sul. De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a interrupção do abastecimento começa às 4h e deve seguir até meio-dia. Se os reservatórios esvaziarem, bairros podem ficar sem água (confira a lista abaixo).