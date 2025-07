Automação residencial oferece comodidade e economia ao tornar casas mais inteligentes em Caxias do Sul

Casas estão mais inteligentes e respondem a comandos remotos, como mostra Paulo Alves, da Home & Tech. Porthus Junior / Agencia RBS

Sair de casa com a garantia de que as luzes não ficarão acessas nem o ar-condicionado ligado, fechar as cortinas, ligar o som e a televisão por comando de voz e administrar tudo isso por um aplicativo.

Tecnologias já existentes e disseminadas em países desenvolvidos e que se tornaram mais populares nos últimos anos impulsionam o setor da automação residencial em Caxias do Sul, que vê a demanda crescer exponencialmente.

São empresas com dezenas de projetos em andamento e que cobram valor próximo a 10% do custo total da obra, lojas que abrem filiais em outras cidades e até pequenos empresários de outros ramos que diversificaram a oferta de serviços com produtos de tecnologia.

Interligar elétrica, rede de dados, áudio e vídeo, no entanto, não é tão simples, e o setor aplica na prática uma máxima já conhecida que diz que o que custa, costuma valer.

No mercado da tecnologia há mais de 20 anos e no princípio apenas com a distribuição de produtos, o empresário Jésio Xavier criou o show room da Spazio I no início do ano de 2018. Investiu de forma massiva para se colocar no que ele trata ser a primeira prateleira do setor. Parceiro da americana Control 4, que produz o equivalente aos “cérebros” dos sistemas e detêm 78% do mercado mundial, a empresa caxiense trabalha atualmente com 52 projetos simultâneos em diferentes fases de conclusão.

— A Spazio é um braço do que já fizemos na distribuição. Conheço todas as empresas e os produtos desde que começaram, quando abri, a ideia foi fazer algo diferente. E o segredo está na capacidade técnica em mexer nas centrais. Nos colocamos na prateleira de cima e trabalhamos com as maiores companhias do mundo. Então, é um mercado se adaptando, porque há diferenças de produtos.

Jésio Xavier, da Spazio e a quantidade de controles que se tornaram um só com a automação. Ulisses Castro / Agencia RBS

No mundo ideal seriam as construtoras, atentas ao futuro e a valorização imobiliária, as principais clientes do setor. Quando iniciado na base, feito por cabeamento, o projeto de automação dá mais segurança de resposta aos comandos e não corre o risco de sofrer interferências.

— O sem fio é um mundo à parte, ainda não existe uma tecnologia 100% segura, é preciso levar em conta as interferências das ondas eletromagnéticas que estão no ambiente. Por isso que para nós o sem fio é só para obras prontas e automações mais simples, o restante nasce na obra. O mercado está mudando e dizendo para as construtoras entregarem um produto conectado com todas as facilidades para o cliente então fazer a integração dos equipamentos — diz Xavier.

Tudo começou pelo Home Theater

Projetado para proporcionar uma experiência muito próxima à de um cinema, um home theater é um sistema de som e vídeo composto por caixas acústicas, subwoofers (equipamento responsável por gerar a sensação de profundidade e imersão em sistemas de som), televisor, projetor e um receiver, equipamento responsável por conectar os dispositivos.

Na Home & Tech, planta da construção é apresentada em tela inteligente. Porthus Junior / Agencia RBS

Popular desde o início dos anos 2000, o sistema evoluiu com o passar do tempo e a automação conseguiu então integrar todos os equipamentos para que ligassem de um só vez. Tecnologias parecidas passaram a ser utilizadas em outros cômodos e para ainda mais comodidade. Quem acompanhou tal evolução foi Paulo Alves, fundador e proprietário da caxiense Home & Tech e que já abriu filiais no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Porto Alegre e São Paulo.

— Começou a ficar difícil de controlar, era muito equipamento legal com muito botão e a automação tomou essa frente com um comando de voz que fazia todo o serviço para o cliente. Isso se incluiu na iluminação e se começou a entender que não era só para o som, mas para toda a residência. Hoje consigo chegar em casa e de acordo com certa digital é uma cena que se constrói das luzes certas que gostaria de ter acessa — conta Alves.

Fechaduras eletrônicas e o faça você mesmo

Para além da comodidade de ter uma casa trabalhando para si, o cliente começa a sentir no bolso os reflexos do investimento quando passa a programar o tempo em que o ar-condicionado ficará ligado, por exemplo.

Ainda há opções de fechaduras com senhas biométricas ou combinações de números que valem apenas por determinado período. É o que o cliente busca, portanto, que determina o que ofertarão as empresas.

Eduardo Dalla Rosa aumentou o portfólio da Turmina Smart Home com a tecnologia. Ulisses Castro / Agencia RBS

Criada há 10 anos e especialista na instalação e manutenção de eletrodomésticos, a Turmina Smart Home hoje tem na automação residencial cerca de 50% do seu faturamento. Atende, segundo o sócio-proprietário Eduardo Dalla Rosa, clientes que começaram a digitalizar a residência pela fechadura e passaram a se interessar pelas tecnologias em outros cômodos.