Artistas de rua criticam nova lei que modifica o uso da Rua Coberta, em Gramado

Espaço é um dos principais cartões-postais de Gramado. Halder Ramos / Divulgação

Artistas de rua de Gramado estão descontentes e criticam a nova lei que desafeta a Rua Coberta, um dos principais cartões-postais do município da Região das Hortênsias. A medida, de autoria do Executivo, foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Nestor Tissot em junho.

Apesar do espaço já ser utilizado para lazer e eventos, com circulação de carros proibida há mais de 20 anos, legalmente a Rua Coberta constava como uma via comum, um trecho da Rua Madre Verônica. Agora, com a nova classificação para uso especial — via legislação — o governo municipal defende que poderá administrar o local "de forma mais eficiente".

Para a advogada Simone Nejar, que representa cosplays, caricaturista e desenhista que se apresentam no Centro de Gramado, se trata de uma "tentativa de retirada forçada dos artistas da Rua Coberta". Ela relata a ocorrência de supostas abordagens constrangedoras por fiscais da prefeitura.

Um dos artistas é o Giovanni Bocchi, que faz desenhos de mapas antigos em bico de pena e tem exposições internacionais no currículo. A advogada conta que, com uma mesa e um banco, ele elabora as ilustrações em papel A3.

— Na semana passada (sexta-feira, dia 25), um fiscal da prefeitura se dirigiu até o artista Giovanni Bocchi na presença de várias pessoas que estavam vendo o artista desenhar ao vivo. Ele (fiscal) informou que não era o artista que fazia os seus desenhos, que estava copiando alguém. Ele o difamou, me parece uma estratégia de constranger permanentemente os artistas na Rua Coberta — diz Simone.

São 12 famílias que dependem do trabalho. Ainda de acordo com a advogada, os artistas de rua pagam uma taxa ao município para desempenhar o serviço e recebem contribuições espontâneas dos turistas.

Contraponto

A prefeitura de Gramado diz que a lei 4.424/2025 (regulamenta atividades artísticas em espaços públicos) prevê a necessidade de autorização provisória, válida por 60 dias, que permite apresentações em rodízio em diferentes pontos da cidade turística.

São eles: a Rua Coberta, a Praça Major Nicole, a Praça das Etnias, o Lago Negro e a Rua Torta. O agendamento fica por conta da Secretaria Municipal de Cultura.

Em nota, a gestão afirma que "o rodízio proposto não impede a presença de artistas no espaço, pelo contrário, oportuniza que um número maior de artistas ocupem a área nobre da Rua Coberta".

Veja o comunicado:

“A legislação do Município está em constante atualização para adequar a realidade fática e à legislação correlata, sendo que a lei em questão visa o ordenamento do espaço público, especialmente na Rua Coberta. O rodízio proposto não impede a presença de artistas no espaço, pelo contrário, oportuniza que um número maior de artistas ocupem a área nobre da Rua Coberta”.