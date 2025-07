Aprovados no concurso da Guarda Municipal de Caxias não devem ser chamados em 2025

Situação financeira do município atrasa a nomeação de novos servidores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Contrariando uma expectativa criada na campanha eleitoral, os primeiros 70 colocados no concurso para a Guarda Municipal de Caxias do Sul terão de esperar pelo menos mais um semestre para serem chamados a atuar na cidade. Embora conste no plano orçamentário de 2025, a nomeação foi adiada para a primeira metade do ano que vem. A necessidade de corrigir a Lei 409/2012 e que incrementa uma média de 15,86% no salário de 52 cargos da prefeitura fez o executivo recuar da nomeação.

— Nós tínhamos essas duas opções. Ou resolvíamos a (lei) 409 ou chamávamos os guardas. Preferimos resolver na base. Superado isso nós teremos a tranquilidade de chamar os novos guardas e, acredito que, no máximo no primeiro semestre de 2026 a gente consiga cumprir — afirmou o prefeito Adiló Didomenico, quando anunciou queda no número de roubos e mortes violentas em Caxias.

Para que sejam efetivados, os primeiros 70 novos guardas a serem chamados precisam prestar um curso obrigatório que de acordo com o secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto da Rosa, está encaminhado para ocorrer assim que o Executivo autorizar a nomeação:

— Depende do aspecto financeiro. Depois de nomeado, o aprovado já passa a ser servidor e a receber salário, mas não entra em atividade antes de passar no curso — explica o secretário.

Frustração para os aprovados

A expectativa de serem chamados antes de julho deste ano fez com que um dos aprovados já adiantasse a mudança de Venâncio Aires para Caxias do Sul. O homem, que não quis ter a identidade exposta pela reportagem, se mudou para a cidade na esperança de ser chamado e começar a trabalhar.

— O problema não é a demora, é a promessa e no final simplesmente não chamar. Isso mexe com a vida das pessoas. Eu poderia estar na minha cidade com a minha família — disse.

De Porto Alegre, Lucas Garcia Teixeira, 25 anos, passou em 12º no certame e perdeu as esperanças de ser chamado em 2025.