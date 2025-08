Aprovado pela Câmara, projeto quer priorizar atendimento a mães atípicas em locais públicos e privados de Caxias

Cláudia Beatriz Hilian é mãe da Manuela, de 12 anos, que possui nível de suporte 2 de autismo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Aguarda a sanção do prefeito o projeto de lei (15/2025) que estabelece prioridade no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) em estabelecimentos públicos e privados de Caxias do Sul. A matéria foi aprovada por unanimidade na Câmara, na última quinta-feira (24).

Apesar de destacar o TEA, a proposta, assinada pela vereadora Daiane Mello (PL), vale para outras síndromes e transtornos, como Down, bipolaridade e esclerose lateral amiotrófica (ELA). O requisito é que a condição seja diagnosticável e possua CID (Classificação Internacional de Doenças).

Leia Mais Redutores de velocidade em perimetrais de Caxias do Sul entram em operação na próxima semana

Locais como supermercados, bancos, farmácias, restaurantes, lojas comerciais, instituições de ensino e financeiras, hospitais e clínicas deverão incluir nas placas de atendimento preferencial o símbolo mundial da conscientização do TEA (laço colorido). Onde houver sinalização escrita, será preciso incluir "Autista/Síndromes e transtornos".

Se projeto for sancionado, estabelecimentos deverão incluir nas placas de atendimento preferencial o símbolo mundial da conscientização do TEA. Ulisses Castro / Agencia RBS

Contudo, o ponto motivador do projeto, de acordo com a parlamentar, é assegurar prioridade para o responsável legal do portador do transtorno ou síndrome nesses estabelecimentos.

Daiane conta que construiu o texto com apoio de mães atípicas — mulheres que têm filhos com alguma deficiência física ou intelectual — e entidades da causa, como Inclusiva Caxias, Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA Caxias), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação das Doenças Raras e TEAJuntos.

Daiane Mello diz que irá fiscalizar o cumprimento da norma. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Acredito que vai impactar diretamente na vida dessas pessoas. Essas mães já têm uma sobrecarga financeira, uma sobrecarga de levar para terapia. Elas deixam de ir em lugares e acabam não convivendo por causa dos transtornos das crianças e adolescentes. É cuidar de quem precisa, mas também cuidar de quem cuida — avalia.

Não estão previstas multas caso haja descumprimento. Entretanto, a vereadora promete atuar pela fiscalização da norma.

"Nós, mães, ficamos à margem"

Cláudia Beatriz Hilian, 53, tem dificuldade para acessar serviços de saúde, em UBS ou Centro Especializado de Saúde (CES), por exemplo. Ela é mãe da Manuela, de 12 anos, que possui nível de suporte 2 de autismo.

— Os atendimentos para pessoas com deficiência já são prioritários por uma lei federal. Mas nós, mães, ficamos à margem. Não conseguimos atendimento prioritário e é uma necessidade muito grande — afirma a dona de casa.

Leia Mais 13ª Festa da Produção é neste domingo no distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do sul

Coordenadora do movimento Inclusiva Caxias, Cláudia relata que há muitas mães solo, como ela, que precisam lidar com a complexidade do cuidado de filhos neuroatípicos sozinhas, junto às responsabilidades particulares. Marcar uma consulta com clínico geral ou ginecologista para si se torna uma missão:

— Não tem com quem deixar a criança. A mãe não vai (na UBS) porque não tem como levar a criança às 5 da manhã. Depois ainda ficar um tempo na fila esperando para ser atendida. É uma situação bem difícil que a gente passa.

Cláudia foi uma das mães atípicas que contribuiu para a construção do projeto. Caso sancionado, o texto prevê a utilização de documentos como a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (Ciptea) para comprovação do responsável legal.

— A lei é para a mãe saber que quando chegar na UBS, no CES e pedir atendimento, ela vai conseguir — define.