Após visitar áreas atingidas pela chuva de 2024, Defesa Civil da Itália compartilha experiências na Serra 

Parte da delegação italiana na Serra: Vittorio Bosi, Luca Rosiello e Angela Corina. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em visita ao Estado desde o início da semana, membros da Defesa Civil da Itália compartilharam nesta quinta-feira (17) no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), em Bento Gonçalves, experiências vividas em desastres climáticas no país europeu. A iniciativa partiu do Consulado Geral da Itália no RS por conta dos eventos que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024.

— Nós vivemos juntos tudo que o Estado passou e nada mais justo do que trazer o que a Itália tem de melhor em proteção à vida para, quem sabe, poder contribuir. Foi um momento muito importante para todos nós — declarou o cônsul-geral Valerio Caruso.

O evento reuniu representantes da Defesa Civil de diversos municípios do RS, incluindo o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado, Luciano Chaves Boeira. A secretaria auxiliou na organização do encontro.

Durante a tarde, os agentes gaúchos ouviram as experiências dos quatro membros da delegação do Serviço Nacional de Proteção Civil da Itália. Foram palestras técnicas abordando como o país europeu construiu um sistema de monitoramento e alertas, além da própria hierarquia da Defesa Civil local, após catástrofes enfrentadas pelos europeus. Entre elas, o terremoto em Friuli Venezia Giulia, em 1976, no qual quase mil pessoas morreram.

Um dos membros da delegação, Vittorio Bosi, geólogo com mais de 25 anos de experiência em gestão de emergências, afirmou, após a palestra, que seguirá em contato com as autoridades gaúchas para trabalhar no plano de emergência e sistema de voluntariado. Bosi também elogiou as mudanças realizadas na Defesa Civil do Estado um ano após as chuvas de 2024:

— Eles (Defesa Civil) tiveram a força para mudar tudo em menos de um ano. Isto é uma das coisas que eu vou levar, de certeza, porque é muito importante. Depois vamos conversar com o comandante Boeira, nos próximos meses, para fazer outra troca. Nesta visita foram só três dias. Agora, já falamos que vamos nos ver em setembro para fazer um meeting online para falar do planejamento de emergência, para falar de voluntariado e para ver as nossas diferenças.

Sistema de voluntariado

Uma das palestras, do próprio Bosi, tocou sobre como a Itália passou a implementar o Serviço Nacional de Proteção Civil a partir de 1982. Além do funcionamento e do processo contínuo de atualização, o italiano mencionou como o órgão trata-se de um sistema articulado, que inclui instituições e organizações públicas (como o governo e ministérios), a comunidade científica e a sociedade civil.

Dentro desta organização, Bosi sugeriu um ponto que pode ser trabalhado no Brasil, que é o sistema de voluntariado. O geólogo descreveu que há uma lei na Itália que rege o voluntariado para a Defesa Civil, transformando-o em um importante pilar no auxílio às autoridades. Atualmente, são quase um milhão de voluntários cadastrados no sistema italiano.

— Nós queremos pessoas profissionais e treinadas. Para nós é uma força enorme. Temos voluntários que podem trabalhar 90 dias por ano — detalhou o geólogo.

Os voluntários podem fazer parte de associações sem fins lucrativos ou podem ser cidadãos a partir de 16 anos (os menores de idade com permissão dos pais). Mas, como o especialista chama atenção, são pessoas treinadas e com a orientação do quê e como fazer no momento da emergência.

Outra sugestão do especialista foi um plano de emergência familiar. Na prática, são orientações de como cada família deve agir no caso de uma catástrofe. Isso vai desde ações básicas, como o que levar ou o que abandonar, e também tem ações preventivas, que podem ser feitas rotineiramente por cada habitante de uma residência.

Durante o seminário, palestraram ainda Angela Corina, especialista internacional em sistemas de alerta e gestão de riscos hidro geológicos; Luca Rosiello, primeiro diretor do Corpo Nacional de Bombeiros da Itália, com liderança em missões internacionais de resgate e operações de salvamento aquático, urbano e em cenários de desastres complexos; e Damiano Giordani, engenheiro ambiental e territorial, responsável técnico na região do Friuli Venezia Giulia.

Ações da Defesa Civil em um ano

O coronel Luciano Chaves Boeira avaliou como positiva a troca de experiências, que contou com visitas a áreas afetadas pela chuva do ano passado. Além da visita à comunidade de Faria Lemos na manhã desta quinta, a delegação passou por cidades do Vale do Taquari e por Porto Alegre nos últimos dias.

Boeira afirmou que o Estado busca exemplo nos italianos, até por conta das experiências de eventos enfrentados, como também enchentes, além dos terremotos. Contudo, o coronel relembrou ações que estão em andamento pelo governo, como a implantação de Centros Regionais da Defesa Civil em nove áreas do RS, incluindo um na Serra, e a compra de quatro radares meteorológicos para o monitoramento do clima — um já está em funcionamento, em Porto Alegre.

— Dentro da estratégia de governo para a reconstrução e a resiliência do Estado, a Defesa Civil tem muitos projetos em andamento, contratos assinados, novas estações hidro meteorológicas, a modelagem hidrodinâmica, a batimetria e já temos a licitação da nossa rede de radares. São três radares meteorológicos onde teremos um raio de vigilância de 450 metros para tempestades severas. Eu tenho certeza que até o final do próximo ano o Rio Grande do Sul terá a melhor rede de radares do Brasil — declarou o coronel.