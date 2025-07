Após show, Whindersson Nunes distribui marmitas para pessoas em situação de rua em Caxias do Sul

Humorista no Centro da cidade. @whinderssonnunes / Instagram / Reprodução

O humorista piauiense Whindersson Nunes realizou o show Isso não é um culto na noite de sexta-feira (4) no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Após a apresentação, o artista saiu pelas ruas da cidade para distribuir marmitas a pessoas em situação de rua.

As imagens foram compartilhadas por ele nos stories do Instagram. Além de Whindersson, outras pessoas da equipe dele também são vistas entregando os alimentos.

Na rede social, é possível ver que o humorista passou por pontos como a Praça Dante Alighieri, no Centro, além da Praça da Bandeira e da Avenida Júlio de Castilhos, no cruzamento com a Dr. Bozano, no bairro São Pelegrino.

Whindersson também passou no bar Maria da Toca, onde tirou fotos com alguns fãs. @whinderssonnunes / Instagram / Reprodução

Além disso, Whindersson também foi ao tradicional bar Maria da Toca, em São Pelegrino, onde tirou fotos com alguns fãs. Conforme Rudimar Zanotto, o bar já estava fechado quando o artista e a equipe chegaram, por volta das 2h.

Zanotto diz que não conseguiu conversar com o humorista, mas relata que Whindersson foi atencioso com os fãs e alguns funcionários do Maria da Toca. A equipe, composta por cerca de oito pessoas, não chegou a comer nada, apenas beberam.

— Os clientes que ainda estavam lá, e até meus garçons foram tirar selfie com ele. Mas não deu para conversar com ele porque esta com a equipe, eles ficaram (cerca de) meia hora, quarenta minutos, não ficaram muito — descreve o proprietário do Maria da Toca.

A apresentação

Na abertura de Isso não é um culto, gravado em Portugal e disponível na Netflix, o comediante Whindersson Nunes explica que há uma maneira correta de fazer as pessoas entenderem que o mundo está acabando.

Em mais de uma hora de apresentação, o espectador entende então, que o jeito Whindersson de explicar a vida é permeada de exemplos bem-humorados. Redes sociais, guerras, inteligência artificial, política e religião, ninguém escapa da abordagem do humorista por cerca de uma hora de show solo.