Após revitalização, Estação Férrea de Caxias do Sul deve receber programação de Natal

Locomotiva será um dos principais atrativos da Estação Férrea. Fokuss Vídeojornalismo/Prefeitura de Caxias / Divulgação

Metade da obra de revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul, no bairro São Pelegrino, está concluída. E, conforme o vice-prefeito Edson Néspolo, a inauguração acontecerá no dia 18 de novembro. Inclusive, ele afirma que as apresentações natalinas de 2025 deverão ocorrer no local. As obras totais custarão cerca de R$ 7,5 milhões.

— Esse espaço vai ganhar uma nova vida, um novo momento. Aqui será um espaço de muitas atrações artísticas, apresentações, uma área de convívio bacana, com toda uma estrutura para as pessoas ficarem bem aconchegadas — afirma Néspolo.

Estava prevista ainda para o primeiro semestre uma entrega parcial das obras. No entanto, segundo Reinaldo Toscan Neto, diretor do Escritório de Projetos, isso não foi possível pelo atraso na chegada da locomotiva. O maquinário, de 1921 e doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), chegou no início de julho à Estação Férrea, o que auxiliou no andamento das obras.

A locomotiva será revitalizada, e neste momento a prefeitura busca parceiros para a reforma. De acordo com Antônio Feldmann, secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, a ideia é entregar um atrativo turístico que remeta ao início do século passado, e a história ferroviária de Caxias.

— É um trabalho bastante delicado, artesanal até, não tem muitas pessoas que fazem esse trabalho. E a gente quer, já agora nesse segundo semestre, ter a locomotiva toda já reformada, restaurada e com alguns elementos lúdicos, como por exemplo, o apito, a fumaça, o sininho, a própria iluminação dela, porque tem que ser um atrativo bonito — explica o secretário.

Neste momento, são executados serviços como a finalização da calçada, no entorno de onde ficará a locomotiva, além da instalação de luminárias, cercamento da locomotiva, restauro da caixa d'água e das contenções e assentos das arquibancadas instaladas no local.

O espaço onde ficará a fonte luminosa já foi terraplanado. Segundo Neto, as obras de construção da estrutura devem começar até a próxima semana. Também será executada, em breve, a reforma do terminal graneleiro — local onde, no passado, era feito o desembarque de grãos.

A Estação Férrea também receberá o Monumento dos 150 Anos da Imigração Italiana ao Rio Grande do Sul, que será doado pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC). A entidade está em fase de captação de recursos via famílias ou empresas interessadas em compor o monumento com a gravação de seu nome na estrutura.

Após corte de pinus, prefeitura afirma que irá plantar árvores nativas já crescidas

Dentro do projeto paisagístico, a prefeitura está fazendo a substituição de árvores que estão na Estação Férrea. Neto diz que nesta semana se iniciou o trabalho de retirada de pinus, e no local serão plantadas árvores nativas. Já foram mapeadas algumas espécies.