Após reclamações de usuários, prefeitura de Nova Petrópolis notifica empresa responsável pelo estacionamento rotativo

Arquivo Prefeitura de Nova Petrópolis / Divulgação

A prefeitura de Nova Petrópolis cobrou esclarecimentos da empresa responsável pelo estacionamento rotativo no município no prazo de duas semanas. Dentre as justificativas do Executivo para a medida, estão parquímetros frequentemente sem funcionamento, monitores insuficientes e problemas no atendimento, com informações equivocadas ou escassas aos usuários.

Segundo o prefeito Daniel Carlos Michaelsen, as reclamações sobre o serviço prestado pela Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Eireli são registradas desde o início do ano.

— (Os relatos chegam) pelo canal da prefeitura e diretamente comigo ou com o vice também. Foram várias reclamações. Até teve casos em que eu mesmo procurei ajudar os turistas, porque tentaram pagar no parquímetro, e a gente via que não estava funcionando — comenta o prefeito.

Leia Mais Ciclone extratropical derruba 30 postes e deixa cerca de mil famílias sem energia elétrica em Arroio do Sal

A notificação ainda menciona que o telefone fixo utilizado para a regularização de pendências dos usuários não atende, o que também gera protestos dos motoristas que precisam do serviço.

— Nós somos a cidade mais acolhedora do Rio Grande do Sul. Nós temos que receber as pessoas bem, e começa pelo estacionamento orientativo. As pessoas que estão trabalhando, elas têm que estar preparadas para receber as pessoas bem, instruindo como fazer, como pagar, e não deixar simplesmente assim, no vácuo — diz Michaelsen.

O estacionamento rotativo foi instalado em 2019 em Nova Petrópolis. As vagas são divididas pela Zona Azul e Zona Verde. O atual contrato está vigente até 2029.

O que diz a empresa

A empresa Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Eireli informou à reportagem que pretende se reunir nesta quarta-feira (30) com a prefeitura para responder aos questionamentos sobre o serviço.

A diretora administrativa da empresa, Patricia Rosa Barduque, reforça que o número de monitores está dentro do que prevê o contrato, com um profissional para cada cem vagas.

— Considerando as 1.110 vagas pagas, temos um quadro ativo de 11 monitores. Temos uma rotatividade grande de colaboradores e os treinamentos são frequentes. Não existe um apontamento por parte do município da quantidade de demandas e reclamações por parte dos usuários, nada específico. Temos recebido um feedback positivo dos usuários, o que nos causou certa estranheza quanto ao assunto abordado — ressaltou.

Em relação ao mau funcionamento dos parquímetros, a representante da empresa diz que há 17 instalados e que nesta terça-feira somente quatro deles necessitaram de troca de bateria, um serviço que é diário e "normal".