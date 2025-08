Após obra, abastecimento de água é normalizado para família que enfrentava problemas há três semanas em Caxias

Rede da Rua Manoel de Abreu foi interligada à adutora do Marrecas. Laura Piola / Samae/ divulgação

Uma obra executada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) entre a terça (29) e a quarta-feira (30) garantiu a normalização do abastecimento para moradias do bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul.

Uma das famílias da Rua Guilherme de Almeida estava há três semanas com o serviço prejudicado em função da pressão insuficiente na rede. Ações básicas e rotineiras, como uso do chuveiro, do vaso sanitário e da máquina de lavar, não ocorreram por mais de 20 dias.

Segundo o Samae, agora, com a setorização da rede, os imóveis localizados entre a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a BR-116 passarão a ser atendidos pelo Sistema Marrecas, e não mais pela caixa d’água situada no De Lazzer.

Ainda conforme a autarquia, em função do alto consumo, a pressão da água estava sendo insuficiente para garantir o fornecimento durante o dia nas ruas Guilherme de Almeida, Manoel de Abreu e imediações. O abastecimento normalizava-se apenas à noite.