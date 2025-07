Após início de projeto-piloto socioambiental, Canela realiza mutirão de recolhimento de lixo eletrônico neste sábado

Equipes da prefeitura realizaram aplicação do questionário que será utilizado para mapear situações socioambientais. Izaque Santos / Prefeitura de Canela / Divulgação

O bairro Santa Marta, em Canela, será protagonista de uma ação prática de conscientização ambiental neste sábado (5). Como parte de um projeto-piloto socioambiental em andamento na região, será realizado um mutirão de recolhimento de lixo eletrônico, que tem como objetivo o descarte consciente.

A partir das 8h, equipes da Secretaria de Obras e Limpeza Urbana percorrerão as ruas da Igreja, Primeiro de Janeiro e Alfredo Fritz, além do Loteamento Maredial, para recolher itens como televisores, rádios, computadores, teclados, mouses, caixas de som, videogames, entre outros.

Conforme a prefeitura, os moradores devem deixar os equipamentos em frente às residências, devidamente organizados e separados de outros tipos de lixo. A ação, chamada de “bota-fora”, visa facilitar o reaproveitamento ou descarte seguro de materiais que representam risco ambiental se descartados de forma inadequada.

Ainda como parte do projeto, no dia 19 de julho, nas mesmas ruas, será promovida uma nova etapa do mutirão, no entanto, voltada ao recolhimento de resíduos volumosos, como móveis (sofás, mesas, cadeiras, estantes, etc) e eletrodomésticos (geladeiras, fogões, microondas, fornos elétricos, etc) fora de uso.

Projeto em construção

O projeto-piloto socioambiental começou a ser implantado no bairro Santa Marta na última semana, por meio do programa Ecocidadania da prefeitura de Canela. Ele tem como objetivo identificar e solucionar dificuldades dessa comunidade. Equipes das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente e Urbanismo iniciaram a aplicação de um questionário que será utilizado para mapear essas situações.

Antes da primeira ação in loco, as equipes realizaram reuniões para estabelecer as métricas da pesquisa, como dados socioeconômicos das famílias, sobre a existência ou não de animais nas casas, como é a gestão de resíduos, se a residência recebe água tratada e se tem fornecimento de energia elétrica, entre outros. A partir disso, foi criado um cronograma.

Na primeira ação do projeto, agentes de saúde e técnicos da pasta do Meio Ambiente percorreram o perímetro delimitado para conversar com os moradores, falar do projeto e aplicar o questionário. Também identificaram pontos de descarte irregular de lixo, animais sem tutor identificado, além de áreas degradadas.

Novas ações

Para envolver a comunidade nas ações socioambientais, escolas do município devem receber nos próximos dias oficinas sobre reciclagem, gestão e separação de resíduos e coleta seletiva.

Além disso, pontos de coleta de óleo de cozinha e vidro também foram instalados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Marta, no Centro Social Padre Franco e na Escola Municipal Rodolfo Schlieper, para estimular que a comunidade separe e descarte esses materiais corretamente. A Cooperativa de Catadores será responsável pelo recolhimento.

Também estão previstas ações como a castração e a microchipagem de animais que vivem nas ruas e animais com tutores sem condições financeiras de arcar com a esterilização.