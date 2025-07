Após criança fazer falsa ameaça de bomba, prefeitura de Caxias alerta para brincadeiras no aeroporto

A administração do Aeroporto Regional Hugo Cantergini, em Caxias do Sul , emitiu um comunicado à imprensa sobre brincadeiras com supostos explosivos, drogas ou armas no terminal. A nota foi enviada após uma criança de 12 anos ter falado que estava com uma "suposta" bomba dentro da mochila na manhã de terça-feira (22).

Os 174 passageiros do avião, da companhia Azul, já tinham embarcado no momento da fala da criança, que estava acompanhada de três familiares que vieram da região Centro-Oeste do país. Contudo, a aeronave ainda estava no pátio do aeroporto. Com isso, o piloto acionou o procedimento padrão e solicitou que a família saísse do avião.