Após acidente com morte de pai e filhos, Polícia Civil propõe discussão com concessionária sobre melhorias na RS-122

O acidente foi registrado por volta de 9h30min de domingo (6), no km 135 da RS-122. Bombeiros de Antônio Carlos/Divulgação

A Polícia Civil de Vacaria enviou um ofício para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) após o acidente que matou pai e dois filhos, na RS-122, em Ipê, no domingo (6). O documento, assinado pelo delegado regional Carlos Alberto Defaveri, propõe uma discussão sobre melhorias no trecho do km 135.

— Há tempos discutimos entre nós, policiais civis, que atendemos a inúmeros casos de acidentes graves nessa estrada, que a instalação de equipamentos simples, como tachões, além de outras melhorias, podem evitar tragédias como a de domingo — justificou o delegado.

Leia Mais Vídeo mostra brigadiano matando a tiros homem imobilizado com as mãos para trás

No ofício, Defaveri dirige-se ao diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e ressalta que a delegacia abrange dez municípios dos Campos de Cima da Serra, incluindo todo o trecho da RS-122 entre Ipê, Campestre da Serra e Vacaria, "onde ocorreram e continuam ocorrendo acidentes gravíssimos", diz o documento.

Na nota, o delegado coloca "a Polícia Civil à disposição dessa Concessionária para contribuir com sugestões de melhorias pontuais no trecho, as quais, embora simples, podem auxiliar na redução de acontecimentos tão graves, que geram perdas humanas, morais, materiais, previdenciárias, securitárias, etc." Por fim, a nota, assinada na segunda-feira (07), disponibiliza um telefone de contato.

Procurada pela reportagem, a CSG ainda não se manifestou. Assim que houver posicionamento, esse texto será atualizado.

O acidente

O acidente foi registrado por volta de 9h30min de domingo (6), no km 135 da RS-122. A carreta onde estavam as vítimas tombou no acostamento da rodovia.

O homem foi identificado como Genésio Arcanjo Soares Júnior, 26 anos. As crianças são Anthony Campos Soares, um ano e 11 meses, e Gabriel Valentim Campos Soares, sete meses, filhos dele. Eles foram sepultados na segunda-feira (7), em São Sebastião do Cai.

A mãe das crianças, de 23 anos, também estava na carreta. Ela ficou ferida no acidente e foi socorrida pelo Samu. A mulher, que é esposa do condutor, foi levada ao Hospital São José, em Antônio Prado. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde dela.