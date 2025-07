Apenas 62,8% do público-alvo foi vacinado contra o HPV em Caxias do Sul em 2025; meta é alcançar 90%

Até o dia 31 de julho, jovens de 15 a 19 anos também podem se imunizar gratuitamente nos postos de saúde do município. Após, apenas o público alvo, composto por meninas e meninos de nove a 14 anos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ferramenta importante na prevenção de doenças como o câncer de colo de útero, a vacinação contra o HPV ainda representa um desafio no calendário de imunização. Em 2025, em Caxias do Sul, apenas 62,8% do público-alvo foi vacinado. A meta é alcançar 90%. O público-alvo é composto por meninas e meninos de nove a 14 anos.

O número mantém a média dos últimos cinco anos. Em 2023, foram 72,9% das meninas do público-alvo vacinadas e 54% dos meninos. Em 2020, as meninas representavam 80% e os meninos apenas 38,2%.

De acordo com a médica ginecologista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Mona Dall'Agno, o HPV é o vírus mais comumente relacionado a alguns tipos de câncer, como o de colo de útero.

— Estima-se que todo mundo que tem a vida sexual ativa, em algum momento da vida, tenha contato com o HPV. A gente tem diversos subtipos de HPV circulantes e as vacinas vão cobrir alguns. A quadrivalente vai nos proteger de quatro tipos: dois deles relacionados a condilomas, que são as verrugas genitais, e dois relacionados ao câncer — explica.

A médica aponta que os dois subtipos do vírus relacionados a condilomas (verruga genital) e que são prevenidos com a vacinação são responsáveis por 90% dos casos. Dessa forma, quando a pessoa está protegida destas variantes, os casos podem diminuir proporcionalmente.

— A mesma coisa acontece com as questões do câncer, onde 70% dos cânceres de colo do útero são causados por esses dois subtipos que são que estão na vacina. A vacina vai proteger de desenvolvimento de verrugas anogenitais, tanto nas meninas quanto nos meninos — analisa.

Nova estratégia para aumentar a imunização

Desde 2017, meninos também integram o público alvo para imunização. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

A vacinação de meninos contra o HPV no Brasil começou em 2017, com a inclusão da faixa etária de 12 e 13 anos no Programa Nacional de Imunizações.

Mesmo com a vacinação gratuita via Sistema Único de Saúde (SUS), o número de meninos vacinados ainda é inferior ao das meninas. Em 2023, em Caxias, por exemplo, o índice dos meninos ficou 18% abaixo das meninas.

— Começou-se a vacinar os meninos pensando que, dessa forma, se protegeria as meninas, porque esses meninos tenham relacionamentos heterossexuais, tem menos chance (de transmitir a doença). Hoje, a gente sabe que a vacinação dos meninos também protege desses cânceres genitais e de orofaringe. Então, o benefício de vacinar os meninos também é importante — afirma a médica.

O SUS oferece a vacina gratuitamente a crianças e adolescentes de nove a 14 anos. O grupo prioritário também inclui pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas, conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), podendo receber a vacina até os 45 anos.

Em 2024, o Ministério da Saúde lançou este mês uma nova estratégia de vacinação contra o HPV, com o esquema vacinal sendo em dose única, substituindo o antigo modelo de duas aplicações.

Apesar de haver uma crença de que vacinar crianças contra uma infecção sexualmente transmissível fará com que elas iniciem a vida sexual mais cedo, o Ministério da Saúde explica que o motivo para vacinar crianças é puramente biológico. As crianças costumam ter uma resposta imunológica mais efetiva às vacinas do que os adultos, principalmente antes de entrarem em contato com o vírus.

— Quando feita antes de a vida sexual iniciar, a gente sabe que tem melhores resultados. Agora, a pergunta é: se eu já comecei a ter vida sexual e não me vacinei lá na infância, eu não devo mais fazer? Deve fazer. Independentemente do status da vida sexual, se perdeu a vacinação na infância, deve se vacinar. A gente tem benefícios indiscutíveis até os 26 anos, e há algum benefício ainda dos 26 aos 45 anos. Então, a vacina está indicada na vida adulta também — explica Mona.

Onde se vacinar em Caxias?

Para jovens de 15 a 19 anos, a prefeitura segue em campanha de vacinação até o dia 31 de julho. Jovens que nunca se vacinaram podem buscar o imunizante em qualquer uma das unidades básicas de saúde do município.

Os jovens que já tomaram uma dose anteriormente são considerados imunizados e não precisam repetir a vacinação.