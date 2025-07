Apenas 6% das crianças com menos de um ano foram vacinadas com a dose extra contra o sarampo em Caxias do Sul 

Em Caxias do Sul, apenas 6%, das cerca de cinco mil crianças abaixo de um ano de idade realizaram a dose extra da vacina contra o sarampo. A campanha nacional de imunização iniciou no dia 23 de junho e segue até 23 de setembro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

O chamamento especial da campanha é para os pais de crianças de seis aos 11 meses, já que, dos cinco casos da doença registrados no Brasil em 2025, dois foram nessa faixa etária. A partir dos 12 meses, as doses já são garantidas pelo calendário vacinal.

— Reforçamos a necessidade dos pais procurarem a dose zero da vacina do sarampo para as crianças de seis meses aos 11 meses, dose a mais do imunizante, visando a proteção dos pequenos na iminência da possibilidade da entrada de circulação viral do sarampo em nosso território. Sabemos que a doença, principalmente para estas crianças, pode ser grave, deixar sequelas e, às vezes, levar a óbito — salientou Magda.