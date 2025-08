Apadev, de Caxias do Sul, terá exibição de videoarte com recursos de acessibilidade

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul (Apadev) recebe nesta quarta-feira (30), às 15h, uma exibição do videoarte Mata Virgem , da atriz Aline Tanaã. A atividade gratuita contará com recurso de audiodescrição.

O curta-metragem, que estreou no dia 15 de julho no Centro de Cultura Ordovás, se posiciona como um manifesto ecofeminista, tensionando as relações entre natureza, corpo e poder. A direção de fotografia é de Angela Pimentel e a produção artística é assinada por Pepe Pessoa. As gravações e o trabalho de edição foram de Gabriela Demore. A direção geral e a atuação é de Aline Tanaã.