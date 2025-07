Antes blusa térmica ou malha? Saiba como se vestir corretamente para encarar o frio intenso

Quando as temperaturas caem, vestir-se de forma adequada é essencial para manter o corpo aquecido e evitar desconfortos térmicos. O segredo está em escolher as peças certas e organizá-las em camadas estratégicas. O coordenador do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul, Renan Isoton, explica como montar essa proteção eficiente contra o frio.