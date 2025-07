Alunos de escola municipal de Caxias do Sul conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Esther Pedroso Borges, 14 anos, e Gustavo Sklarczyk Crestani, 15, foram medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Na foto, com a professora de Ciências da Natureza Juliana da Rocha Dalmolin.

Uma boa dose de vontade e o olhar atento e encorajador de uma professora foram os ingredientes principais de uma receita que garantiu reconhecimento nacional a dois estudantes de uma escola pública de Caxias do Sul. Esther Pedroso Borges, 14 anos, e Gustavo Sklarczyk Crestani, 15, foram medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

A dupla está no nono ano da Escola Municipal Ítalo João Balen, localizada no bairro Cruzeiro. Gustavo garantiu medalha de prata e Esther, de bronze. A prova foi realizada em maio, na própria instituição de ensino, com questões objetivas sobre os dois assuntos.