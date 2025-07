Aeroporto de Caxias do Sul ganhará uma estação meteorológica digital do Inmet, em projeto nacional

Equipe do Inmet instalando o equipamento em Caxias do Sul. Cleberson Babetski / Divulgação

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, ganhará uma estação meteorológica digital do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O equipamento está previsto na ampliação da rede de estações por meio de um projeto nacional. A coordenação é da Superintendência Federal da Agricultura no RS (SFA-RS). A data de instalação ainda não foi divulgada.

Com o novo equipamento, conforme a direção do aeroporto, o modelo analógico que existe no local e está em funcionamento será substituído. A nova estação permitirá monitoramento contínuo e transmissão em tempo real de dados como temperatura, umidade, vento, pressão, radiação solar e alertas climáticos, beneficiando a aviação, agricultura, Defesa Civil e centros de pesquisa.

Na quarta (2), uma equipe do Inmet fez a vistoria no aeroporto para definir a instalação. Parte do material necessário também foi transportado ao local. O equipamento deve ainda auxiliar na tomada de decisões em dias de instabilidade climática.

O RS conta atualmente com 44 estações meteorológicas operadas pelo Inmet e com o novo projeto o número vai ser ampliado para 98 unidades em todo o Estado.