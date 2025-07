Adolescente que caiu de brinquedo em Canela recebe alta e passa bem, diz parque

O Alpen Park, de Canela, informou nesta quinta-feira (10) que o adolescente de 13 anos, natural do Uruguai, que caiu de um brinquedo do local na quarta (9), recebeu alta do hospital e passa bem. Segundo nota do parque, o visitante passou por procedimento de redução de luxação.

O acidente foi registrado por volta das 11h40min de quarta. De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Roger Martins, o adolescente sofreu lesões na região do quadril, decorrentes de uma queda de três a quatro metros de altura.

O Alpen Park afirma que o caso ocorreu na atração Alpen Turbo Drop e que, "conforme os protocolos de segurança do parque, a equipe de atendimento foi prontamente acionada e prestou todo o suporte necessário no local, de forma ágil e cuidadosa."

A descrição do site do parque cita que o brinquedo Alpen Turbo Drop é uma torre de 20 metros de altura, em que os usuários sobem por meio de um elevador giratório. O elevador sobe girando em 360º, chega ao topo e desce em queda livre, sendo desacelerado por um sistema de frenagem. Não há previsão para reabertura do brinquedo.