Adolescente é apreendida com arma de fogo em borracharia de Caxias do Sul 

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na tarde da sexta-feira (25), por suspeita de posse irregular de arma de fogo. O caso aconteceu em uma borracharia no bairro São Caetano, em Caxias do Sul.

A Brigada Militar foi informada de que um carro, com placas adulteradas, estaria no estabelecimento. Ao chegar no local e verificar o veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38. A arma tinha registro de furto. Ainda 79 munições de três calibres foram encontradas e apreendidas.