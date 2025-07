Ações de saúde neste sábado, em Bento Gonçalves, marcam o mês de conscientização sobre hepatites virais

O mês de julho traz consigo um olhar voltado à conscientização sobre as hepatites virais. Para marcá-lo, uma série de atividades alusivas ao Julho Amarelo serão promovidas neste sábado (12) em Bento Gonçalves. As ações ocorrem das 8h às 12h, na Via Del Vino.

Segundo a secretaria Municipal de Saúde (SMS), na ação serão realizados testes virais de HIV, sífilis, hepatites, além de aferição de pressão, diabete e teste de glicemia. Também haverá explicação sobre as práticas integrativas e complementares em saúde e esclarecimento de dúvidas sobre as hepatites virais.

A campanha

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010, o Julho Amarelo busca trabalhar a conscientização do diagnóstico precoce sobre as hepatites virais que atacam o fígado e que são classificadas em A, B, C, D e E, podendo ser contraídas por transmissão sexual e secreções.

— As hepatites virais são silenciosas e, às vezes, não apresentam sintomas. Por exemplo, a tipo C pode levar até à falência do fígado. Quando em fase aguda, pode ter diarreia, dor, não consegue se alimentar direito, perda de peso. O nosso fígado é responsável por metabolizar todos os nutrientes. Se ele não está bem, nada fica bem. É importante buscar orientação médica para diagnóstico e tratamento adequado — enfatiza Michele Girolometto Fracalossi, coordenadora do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (Numesc),

Conforme o Ministério da Saúde, quando aparecem, os sintomas podem incluir: fadiga (cansaço), febre, mal-estar geral, enjoo e vômitos, dor abdominal, icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura e fezes claras. A prevenção pode ser feita por várias medidas:

Vacinação (contra as hepatites A e B),

Lavar bem as mãos, especialmente após usar o banheiro e antes de manipular alimentos

Consumir alimentos bem cozidos e água tratada

Utilizar preservativos em todas as relações sexuais

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear, escovas de dente, alicates de unha, etc.

Certificar-se de que os materiais utilizados para fazer tatuagens e piercings são esterilizados e que o local segue as normas de higiene

Não compartilhar seringas e agulhas

Vacina contra o HPV até dia 31

Ainda conforme a prefeitura, a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) pode ser realizada até o dia 31 nas unidades de saúde (exceto Aparecida, Cohab, Barracão, Progresso e unidades do interior).