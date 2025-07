Acidente entre carro e caminhão deixa três pessoas feridas na BR-470, em Bento Gonçalves

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, com a colisão, o caminhão tombou e caiu de um barranco de cerca de 20 metros.

Duas pessoas estavam no caminhão na hora do acidente

No total, três pessoas ficaram feridas. Duas delas estavam no caminhão, sendo que uma foi socorrida em estado estável e outra com ferimentos no tórax. Já a terceira vítima, que estava no Ônix, está em estado grave. Todas foram encaminhadas ao Hospital Tacchini. As idades das vítimas não foram informadas.