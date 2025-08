Acidente de trânsito deixa mulher gravemente ferida e mata cachorro em Vacaria

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, uma guarnição foi acionada por volta das 15h e, chegando no local, foi relatado que uma bolsa de feno teria caído de um caminhão sobre o veículo.

A condutora do veículo foi resgatada em estado grave e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor não teve ferimentos porque o caminhão não bateu no carro. Foi um fardo de feno que caiu do caminhão e bateu no carro.