Abertas inscrições para cursos gratuitos de desenvolvimento de software com bolsas de até R$ 600 em unidades do IFRS na Serra

As vagas são distribuídas para os cursos de Desenvolvedor Front-End e Desenvolvedor Back-End. Porthus Junior / Agencia RBS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está ofertando 370 vagas para os cursos do Programa de Residência Tecnológica em Desenvolvimento de Software – Bolsa Futuro Digital. As capacitações ocorrem nas cidades de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre (campi Porto Alegre, Restinga e Zona Norte), Vacaria e Veranópolis.

As vagas são distribuídas para os cursos de Desenvolvedor Front-End, parte visível de um site ou aplicativo, com a qual o usuário interage, e Desenvolvedor Back-End, código por trás do funcionamento dos softwares. A capacitação ocorrerá do final de agosto até maio de 2026. Os participantes receberão uma bolsa mensal, com valores ajustados conforme a etapa da formação, de R$ 100 a R$ 600 por mês.

Para participar da seleção de estudantes, é necessário ter 18 anos ou mais ou completar 18 anos até o final do mês de fevereiro de 2026, e ter concluído ou estar em condições de concluir, até maio de 2026, o Ensino médioMem escola pública ou com bolsa integral em instituição privada. As informações estão detalhadas no edital HBR nº 07/2025.

As inscrições, que ocorrem até 27 de julho, serão realizadas por meio de formulário online, com o envio dos documentos especificados no item 6 do edital. Os inscritos serão convocados para participar de um Teste de Lógica e responder um questionário fit cultural (que avalia as habilidades socioemocionais), ambos de forma virtual. As pontuações serão utilizadas como forma de seleção.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada (FIC). As aulas ocorrerão de forma presencial, em dois dias da semana (confira os detalhes abaixo), e haverá também atividades remotas.

São previstas três etapas, cada uma com três meses de duração:

Uma capacitação básica – quando os estudantes receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 100.

Um projeto integrador, para o desenvolvimento de soluções a desafios apresentados por empresas parceiras do programa – com bolsa de R$ 200 mensais.

Uma residência tecnológica, com atuação em uma empresa – a bolsa será de R$ 600 por mês nessa fase final.

Mais informações acesse o site oficial do IFRS.

Confira os cursos oferecidos nos campus do IFRS:

Bento Gonçalves

Curso: Desenvolvedor de Back-End

Dias e horários: Segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h

Vagas: 25

Curso: Desenvolvedor Front-End

Dias e horários: Quintas e sextas-feiras, das 14h às 17h

Vagas: 25

Caxias do Sul

Curso: Desenvolvedor Front-End

Dias e horários: Segundas e quartas-feiras, das 13h30min às 16h30min

Vagas: 30

Vacaria

Curso: Desenvolvedor Front-End

Dias e horários: Terças e quartas-feiras, das 13h30min às 16h30min

Vagas: 30

Veranópolis

Curso: Desenvolvedor de Back-End

Dias e horários: Quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h

Vagas: 25

Curso: Desenvolvedor Front-End