A um mês da escolha da rainha da Festa da Uva 2026, embaixatrizes intensificam agenda de preparação em Caxias

As 12 candidatas receberam o título de embaixatrizes no dia 5 de julho. Leandro Araújo / Divulgação

A data mais esperada pelas candidatas à corte da Festa da Uva 2026 se aproxima. Marcado para o dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, o evento de escolha do novo trio é antecedido por uma agenda de preparação das 12 embaixatrizes. Os compromissos, como palestras, encontros e vivências se intensificarão nesta reta final.

— É um grupo bem coeso. Elas são muito unidas, muito inteligentes e bonitas. Acho que os jurados vão ter bastante trabalho na escolha — avalia a diretora social da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Paula Viezzer.

Segundo a organização, nos últimos meses, as jovens participaram de palestras sobre a história de Caxias do Sul, da própria Festa da Uva, sobre representatividade, dicção, etiqueta e oratória, além de passarem por media training. Elas também estiveram em eventos culturais e solidários. Um dos momentos mais marcantes ocorreu na noite de 5 de julho, quando foram nomeadas embaixatrizes em uma noite italiana.

— Elas já tiveram encontro também com as embaixatrizes de 2024, superemocionante, onde as meninas abriram o coração e foram muito bem recepcionadas pelas nossas embaixatrizes de 2026 — completa Paula.

Dentre os compromissos para os próximos dias, estão a carreata das embaixatrizes, marcada para o dia 2 de agosto, e a apresentação das coroas. Os itens que embelezarão a rainha e as princesas serão conhecidos no próximo dia 9, na Villa Dei Troni, em Ana Rech, somente para convidados.

O horário não está definido, mas a expectativa é de que seja no fim da tarde. Os objetos foram idealizados pelo estilista caxiense Carlos Bacchi. A confecção é da Indústria Metalúrgica Rubizza.

Estão previstas ainda conversas institucionais, além da participação em uma homenagem à imigração italiana, visita guiada à Maesa, presença na Feira Livre e na Feira Cultural.

No dia 22 de agosto, sexta-feira, um dia antes da escolha, elas farão as entrevistas com os jurados. São sete avaliadores de fora de Caxias do Sul.

Programe-se!