"A nossa safra": com máquinas que produzem até 50 quilos de agnoline por hora, fabricantes de Caxias do Sul comemoram alta demanda

Com frio intenso no inverno, fábricas da cidade reforçam capacidade produtiva. Empresas que mantêm tradição da confecção artesanal também aumentam produção nessa época do ano

