Zero grau e sol: como deve ser a semana em Caxias do Sul

Ulisses Castro / Agencia RBS

A entrada de uma massa de ar frio no país nesta segunda-feira (23) derrubou as temperaturas. Conforme a Climatempo, a frente fria age em todo o Sul. Em Caxias do Sul, os termômetros devem marcar zero grau na terça-feira (24) e na quarta (25).

Ao mesmo tempo em que as temperaturas despencam no município, o sol volta a aparecer. A previsão é de que esses dois dias sejam ensolarados.

Segundo a Climatempo, a chuva retorna com força à região na quinta-feira (26), com uma trégua na sexta (27). A semana deve encerrar com um sábado (28) e domingo (29) chuvosos.

A previsão também aponta de que a temperatura máxima da semana não deve passar de 15ºC, que estava previsto para segunda e também pode ser registrado no domingo. Assim, os dias devem ser típicos de inverno na primeira semana da estação.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Caxias do Sul:

Terça : mínima de 0ºC e máxima de 6ºC

: mínima de 0ºC e máxima de 6ºC Quarta : mínima de 0ºC e máxima de 14ºC

: mínima de 0ºC e máxima de 14ºC Quinta : mínima de 7ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 7ºC e máxima de 11ºC Sexta : mínima de 6ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 11ºC Sábado : mínima de 6ºC e máxima de 13ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 13ºC Domingo: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC

Na Serra

Na região, os municípios apresentam a mesma tendência de Caxias do Sul. As menores temperaturas devem ficar nos Campos de Cima da Serra. Em São José dos Ausentes, por exemplo, -2ºC podem ser registrados na terça. Já cidades como Bento Gonçalves e Gramado seguem a previsão de sol e frio na terça e quarta, com chuva na quinta e fim de semana.

Na terça-feira (24), das 10 cidades gaúchas com previsão de menor temperatura mínima, cinco ficam na Serra:

Vacaria: mínima -2°C

São José dos Ausentes: mínima -2°C

mínima -2°C Bom Jesus: mínima -2°C

mínima -2°C Lagoa Vermelha: mínima -1°C

Soledade: mínima -1°C

Cambará do Sul: mínima -1°C

mínima -1°C Sertão: mínima 0°C

Sarandi: mínima 0°C

Carazinho: mínima 0°C

Caxias do Sul: mínima 0°C

Confira abaixo a previsão para os próximos dias em algumas cidades da região:

Bento Gonçalves

Terça : mínima de 0ºC e máxima de 7ºC

: mínima de 0ºC e máxima de 7ºC Quarta : mínima de 0ºC e máxima de 14ºC

: mínima de 0ºC e máxima de 14ºC Quinta : mínima de 7ºC e máxima de 12ºC

: mínima de 7ºC e máxima de 12ºC Sexta : mínima de 6ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 11ºC Sábado : mínima de 6ºC e máxima de 14ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 14ºC Domingo: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC

Gramado

Terça : mínima de 1ºC e máxima de 6ºC

: mínima de 1ºC e máxima de 6ºC Quarta : mínima de 1ºC e máxima de 15ºC

: mínima de 1ºC e máxima de 15ºC Quinta : mínima de 7ºC e máxima de 12ºC

: mínima de 7ºC e máxima de 12ºC Sexta : mínima de 6ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 11ºC Sábado : mínima de 6ºC e máxima de 13ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 13ºC Domingo: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC

São José dos Ausentes

Terça : mínima de -2ºC e máxima de 4ºC

: mínima de -2ºC e máxima de 4ºC Quarta : mínima de -1ºC e máxima de 14ºC

: mínima de -1ºC e máxima de 14ºC Quinta : mínima de 6ºC e máxima de 9ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 9ºC Sexta : mínima de 6ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 11ºC Sábado : mínima de 6ºC e máxima de 11ºC

: mínima de 6ºC e máxima de 11ºC Domingo: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC