Vice-governador anuncia Centro Regional da Defesa Civil em Caxias do Sul; investimento será de R$ 22 milhões

Gabriel Souza esteve em Caxias do Sul nesta segunda-feira (30) para anunciar planos de desenvolvimento para a Serra Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, anunciou a abertura de um Centro Regional da Defesa Civil (Crgird) em Caxias do Sul a partir de 2026. A sede ficará no bairro Nossa Senhora de Lourdes e a obra custará R$ 22 milhões. A informação foi dada durante a reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC Caxias) desta segunda-feira (30).

O vice-governador detalhou que o centro já está com o terreno definido, localizado na Rua Antônio Degasperi, esquina com a Rua José Bisol. A vistoria já foi concluída, e o projeto de implantação está em desenvolvimento, com previsão de lançamento da licitação em 2026. O objetivo do espaço será similar ao que foi feito no último fim de semana com o Gabinete de Crise instalado na cidade.

— É muito importante ter um local adequado, organizado, com as telas, radares, onde todos os órgãos e agentes públicos possam se reunir no território que já tenha todos os equipamentos, não só do ponto de vista de resgate das pessoas, mas também de orientação, de resolução de problemas que vêm da crise — explicou.

Leia Mais Conheça o processo até a chegada das emendas parlamentares aos cofres públicos, como as que beneficiam municípios da Serra

Além do Centro, serão instalados coordenadorias regionais adjuntas em Vacaria e Bento Gonçalves, para serem pontos de apoio entre os municípios da região.

— Na minha experiência, como coordenador de gabinete de crise desses eventos climáticos graves aqui do Estado, você pode ter certeza que faz muita diferença estar no território para poder articular as soluções com rapidez — salientou Souza.

Investimentos em outros setores

O vice-governador também divulgou mais de R$ 412,9 milhões previstos em investimentos em obras, saúde e educação do município, sendo que R$ 105,8 milhões já foram pagos.

Os valores estão divididos em áreas e são referentes desde o início do primeiro governo de Eduardo Leite. Em destaque estão os setores de obras, saúde e educação:

Obras

Dentro do programa Pavimenta, foram investidos R$ 4 milhões para a pavimentação do acesso ao Desvio Rizzo com ligação das ruas Alexandre Rizzo, Nilceu de Melo Catarina, Cristiano Ramos de Oliveira, Vitório Lago e Clemente Fruet.

Também citou os R$ 14 milhões para obras estruturais no Aeroporto Hugo Cantergiani, incluindo:

A requalificação da pista de pouco e decolagem.

Ampliação do terminal de embarque e desembarque.

Aquisição de equipamentos para maior controle, segurança e inspeção.

Sinalização de tráfego aéreo. Recentemente, o município adquiriu o Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (Papi, na sigla em inglês). O sistema auxilia os pilotos na aproximação para o pouso, indicando se a aeronave está na trajetória de descida ideal.

Ainda, o vice-governador reforçou os movimentos para a criação do Aeroporto de Vila Oliva e do Porto de Arroio do Sal. Na última semana, foi divulgado que o orçamento e cronograma das obras na RS-476 serão divulgados em breve. A via será uma importante ligação da Rota do Sol até o novo aeroporto e ao futuro Porto, além de ampliar os acessos à região das Hortênsias.

Saúde

Desde o lançamento do programa Assistir do Governo Rio Grande do Sul, em 2021, o Estado aumentou em 205% o investimento na saúde em Caxias, que passou de R$ 4 milhões/ano para R$ 12,4 milhões/ano.

Até o momento, foram entregues ou estão em processamento verbas para obras no Hospital Virvi Ramos e para o Hospital Geral. O vice-governador também anunciou que está em pré-licitação a adequação das áreas de Imaginologia (relativo a imagens médicas como radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia) e do Centro Obstétrico do HG, no valor de R$ 9,5 milhões.

Educação

De 2018 a 2025, o Governo do RS já investiu R$ 59,7 milhões na área de educação, em especial para quatro escolas estaduais do município.

Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza - Retrofit completo e obras no Ginásio e auditório. As obras ainda estão em andamento, no valor de R$ 20,1 milhões.

- Retrofit completo e obras no Ginásio e auditório. no valor de R$ 20,1 milhões. Alexandre Zattera - Reforma da cobertura, estrutura, esgoto e elétrica, já concluídas, no valor de R$ 1,4 milhões.

- Reforma da cobertura, estrutura, esgoto e elétrica, no valor de R$ 1,4 milhões. Abramo Eberle - Reforma da cobertura, instalações e pavimentações, já concluídas, no valor de R$ 3,1 milhões.

- Reforma da cobertura, instalações e pavimentações, no valor de R$ 3,1 milhões. Apolinário Alves dos Santos - Instalações elétricas, revestimentos, pinturas, telamentos, entre outros, já concluídas, no valor de R$ 1,4 milhão.

Investimentos na Serra

O vice-governador destacou melhorias em rodovias da região, sobretudo nas afetadas pela crise climática. O valor ultrapassa R$ 729,2 milhões, com recursos do Funrigs (fundo público criado após os eventos climáticos ocorridos em 2023 e 2024). No total, são cinco pontos beneficiados na Serra. Todas as obras estão com previsão de início no segundo semestre de 2025. Confira abaixo:

Obras em 59 quilômetros da RS-453, entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, no valor R$ 145,6 milhões. O projeto está em fase de seleção da empresa.

Obras de 39 quilômetros na RS-453, entre Lajeado Grande a Tainhas, no valor de R$ 118,9 milhões. O projeto está em fase de seleção da empresa.

Obras de 54 quilômetros da RSC-453/RS-486, entre Rota do Sol, Tainhas-Terra de Areia), no valor de R$ 130 milhões. A ordem de início dos trabalhos foi emitida no dia 24 de junho, mas a previsão é que só comecem no segundo semestre de 2025.

Obras em 22,5 quilômetros da RS-431, entre Bento Gonçalves a Santa Bárbara (São Valentim do Sul), no valor de R$ 100,9 milhões. O projeto está sendo desenvolvido.

Obras de 28 quilômetros na RS-452, entre Feliz a Vale Real, no valor de R$ 51,71 milhões. O projeto está sendo desenvolvido.

Para reconstrução de pontes, a soma fica em mais de R$ 71,1 milhões. Uma das mais aguardadas é a Ponte de Santa Bárbara, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na RS-431. As atividades já deveriam ter começado, mas, segundo o vice-governador, atualmente estão realizando ajustes no projeto, o que pode levar de 60 a 90 dias para conclusão. O investimento total é de R$ 31,3 milhões, sendo R$ 6,9 milhões do governo estadual.

As demais pontes que aguardam reconstrução são: