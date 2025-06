Vídeo mostra momento em que avião arremete no aeroporto de Caxias do Sul

Um avião precisou arremeter no Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, na manhã desta sexta-feira (13). Fortes rajadas de vento interferiram no pouso da aeronave que saiu de São Paulo e chegava ao município no fim da manhã.

Conforme o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, o avião da Latam tentou realizar três tentativas de pouso, sendo duas por uma cabeceira e uma por outra. Por protocolo de segurança da companhia, a rota foi redirecionada para Porto Alegre.

Os passageiros desembarcaram na Capital e apenas depois é que o avião conseguiu pousar em Caxias. O airbus A320Neo chegou na cidade por volta das 14h10min, para depois voar até São Paulo, em voo que saiu do Hugo Cantergiani às 14h50min.

— O problema é que tem dias que tem rajadas de vento que são laterais, e aí tem o risco da aeronave sair do eixo da pista. As rajadas de vento não são uma coisa constante. Elas podem se intensificar, diminuem, param e voltam. E aí sim, existe a preocupação. Mas é a instabilidade das rajadas que preocupa na hora do pouso — explica Babetzki.

No solo, segundo o diretor, o registro era entre 12 a 14 nós de vento (unidade de medida de velocidade equivalente a uma milha náutica por hora, ou seja 1,852 km/h). No ar, Babetzki lembra que as rajadas ficam "mais intensas".