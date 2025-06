Vacaria registra quarta morte por influenza em 2025

Em seis meses, Vacaria registrou quatro mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) . O óbito mais recente foi confirmado na segunda-feira (23), segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Tatiane Boaventura. A vítima é um homem de 72 anos com histórico de alzheimer. Ele era vacinado.

Dados atualizados do Painel de Hospitalizações do Rio Grande do Sul revelam que o município dos Campos de Cima da Serra soma, até o momento, 27 hospitalizações por SRAG , das quais 13 foram causadas por influenza.

Em todo o RS, Caxias do Sul lidera as mortes por síndrome respiratória em 2025, com 79 registros. O quantitativo é o maior do Estado, superando a capital Porto Alegre, que tem 73 óbitos até o momento.