Universidade de Caxias do Sul abre inscrições para o curso de bacharelado em História, que tem um novo formato de ensino

Com duração de três anos , a formação se volta para a pesquisa, análise, curadoria e produção de conhecimento especializado. Na prática, os formandos do bacharelado poderão atuar em museus, acervos, centros de memória, arquivos e projetos culturais , bem como em pesquisas, educação patrimonial e consultoria histórica.

As inscrições para o vestibular do curso já podem ser feitas no site da universidade. Os candidatos deverão prestar a prova de redação online, que acontece todas as segundas, terças e quintas-feiras.