Um ano de reconstrução da BR-470: como está a rodovia da Serra mais impactada pela tragédia climática no Estado 

— Essa é, sem dúvida, uma das reconstruções mais desafiadoras que o Dnit já fez em sua história . Esse ano todo vai ser dedicado às obras em andamento e ao início de novas intervenções. Ao longo da rodovia há diversos pontos com deslizamentos de terra que receberão obras. Contudo, estamos priorizando algumas áreas — detalha o chefe de Serviços do Dnit, Adalberto Jurach.

Entre as obras previstas para serem concluídas nesse ano está a recomposição do km 189 da rodovia, no lado de Veranópolis. O trecho em questão foi atingido por três grandes deslizamentos de terra que levaram uma parte da pista. No final do ano passado, as equipes contratadas pelo Dnit conseguiram reconstruir parte da rodovia e liberaram o fluxo de veículos para o Natal.