Três mulheres ficam feridas em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Três mulheres ficaram feridas em um acidente na Rota do Sol (RS-453), em São Francisco de Paula, na manhã desta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada no km 201, na localidade de Lajeado Grande.

A motorista e a passageira do Sandero ficaram presas às ferragens e foram socorridas ao hospital de São Francisco de Paula. A passageira do Fox foi conduzida, com lesões leves, à unidade de pronto atendimento (UPA) Zona Norte de Caxias do Sul.