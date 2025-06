Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, segue em sistema de comboio neste sábado

Trecho da BR-470 funciona com sistema de comboio.

O trecho da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, volta a funcionar em sistema de comboio neste sábado (21). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo é retomado até a noite. Por conta da chuva, houve alteração na serra do Rio das Antas na última semana.

O trecho em questão do sistema de comboio é do km 185, do Belvedere Espigão, em Veranópolis, até o km 202, na Vinícolas Caineli, em Bento.