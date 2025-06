Trânsito é parcialmente liberado entre Bento Gonçalves e Cotiporã

Após três dias de bloqueios, o trânsito foi parcialmente liberado entre Bento Gonçalves e Cotiporã no final da manhã deste sábado (21) . A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa prefeitura de Bento, às 12h20min. No entanto, só podem passar pela ponte sobre o Rio das Antas veículos leves.

Esta é a nova ponte da região, que foi inaugurada em novembro de 2024. A obra recebeu R$ 4.581.186,96, recurso repassado pela Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir do Plano de Trabalho enviado por Cotiporã.