Trânsito é liberado entre Bento Gonçalves e Cotiporã

A estrutura passou por inspeção técnica e foi considerada segura após o nível do Rio das Antas baixar. Segundo o comunicado, podem circular pela ponte veículos leves e pesados. Mesmo assim, a prefeitura de Cotiporã pede atenção aos motoristas, em especial em dias de chuva.

Em uma semana, a ponte foi bloqueada duas vezes. A primeira ainda manhã do dia 18, sendo liberada somente no dia 21 . A interrupção mais recente havia acontecido na segunda-feira (23) .

Esta é a nova ponte da região, que foi inaugurada em novembro de 2024. A obra recebeu R$ 4.581.186,96, recurso repassado pela Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir do Plano de Trabalho enviado por Cotiporã.