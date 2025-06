Temperaturas amenas e retorno da chuva: como será o clima na Serra na última semana do outono

A partir de segunda (16), o alerta da Climatempo é para temporais pela região serrana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A próxima sexta-feira (20) marcará o início do inverno e a semana que antecede a estação mais fria do ano, entretanto, será de temperaturas mais amenas em relação aos últimos dias e retorno da chuva na região da Serra, segundo a Climatempo. Já neste último final de semana de outono, as instabilidades devem tomar conta de grande parte do Rio Grande do Sul.

Na Serra, o sábado (14) amanheceu com céu nublado e com fortes rajadas de vento, que devem se estender ao longo do dia. No decorrer da tarde, as instabilidades voltam a se espalhar pela região, condicionado para a ocorrência de pancadas de chuva com forte intensidade. Por conta da chuva e da nebulosidade, as temperaturas não sobem muito: devem chegar aos 17ºC em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

No domingo (15), a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano deverá manter a condição para chuva fraca a moderada sobre o Estado. Na região serrana, ainda haverá condições para rajadas de vento, que podem variar entre 50 e 70 km/h. O dia será de tempo instável e pode chover a qualquer hora, mas sem risco de chuva forte. As temperaturas seguem mais amenas durante o dia, com mínima de 11 °C e máxima de 15 °C em Caxias do Sul.

Para a segunda-feira (16), a tendência, conforme a Climatempo, é de que as instabilidades voltam a ganhar força sobre parte do Rio Grande do Sul. Na Serra, ao longo de todo o dia, o céu permanece mais encoberto. As pancadas de chuva começam a se espalhar só na parte da noite, com possibilidade de virem seguidas por raios e ventos. Apesar de as mínimas serem baixar no amanhecer, com 8ºC em Caxias do Sul, ao longo do dia devem chegar aos 20ºC na maioria dos municípios da região.