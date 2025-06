Sistema de comboios na BR-470, entre Bento e Veranópolis, é liberado para a tarde desta quinta 

Trânsito no local irá fluir, exclusivamente, no sistema de comboios. Dnit / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciaram nesta quinta-feira (19), a liberação do trânsito de comboios na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis.

A rodovia foi liberada no feriado devido à redução da chuva e à previsão do tempo. Os comboios que partem de Bento Gonçalves no sentido Veranópolis irão sair às 14h e às 16h. Já o trânsito no sentido Veranópolis - Bento Gonçalves estará liberado às 15h e às 17h.

Na manhã da sexta-feira (20), as autoridades irão avaliar a situação da rodovia e indicar se é possível retomar o sistema de comboios. Caso a situação seja favorável, o fluxo será liberado a partir das 8h.

Outros pontos na Serra

Há um bloqueio total entre os kms 31 e 32 da RS-448, em Farroupilha, em virtude de o asfalto estar cedendo. O ponto é uma importante ligação com o município de Nova Roma do Sul.

Para além das estradas, a travessia de balsa sobre o Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, foi suspensa ainda no fim da tarde de terça. Segundo a empresa Lacel, que opera o serviço, a medida é temporária e foi tomada de forma preventiva em função do alto volume de chuva e da elevação do Rio Taquari.

Mas, a região da Serra também conta com bloqueios por chuvas de outros anos. É o caso do km 22 da RS-441, em Nova Prata, onde uma ponte caiu. O trecho em questão é na ligação com Vista Alegre do Prata.

Outras duas alterações são na RS-431. Uma delas vem desde maio do ano passado, no km 6 da rodovia estadual. No outro ponto, no km 22, a chuva de novembro de 2023 levou a ponte que liga Santa Tereza a São Valentim do Sul, na localidade de Santa Bárbara.

Na BR-116, km 181, de Nova Petrópolis há bloqueio parcial com o sistema pare e siga com semáforo. Essa situação acontece desde 2023.

Estradas municipais:

Caxias do Sul

Vila Cristina: a Estrada Municipal 92 (Sebastopol) está parcialmente bloqueada por queda de barreira e árvore sobre a rede elétrica. Equipes da concessionária foram acionadas. Há passagem restrita, mas a recomendação é evitar o tráfego. Já as Estradas Municipais 89 e 119 estão bloqueadas. Na Estrada 119 há queda de material orgânico caindo de encostas. Ainda não condições para fazer intervenções. Ainda, a Rua Henrique Gramms Filho está interditada.

a Estrada Municipal 92 (Sebastopol) está parcialmente bloqueada por queda de barreira e árvore sobre a rede elétrica. Equipes da concessionária foram acionadas. Há passagem restrita, mas a recomendação é evitar o tráfego. Já as Estradas Municipais 89 e 119 estão bloqueadas. Na Estrada 119 há queda de material orgânico caindo de encostas. Ainda não condições para fazer intervenções. Ainda, a Rua Henrique Gramms Filho está interditada. Santa Lúcia do Piaí : ponte entre Santa Lúcia e Vila Cristina (Estrada 92 e João Edgar Jung) está obstruída por galhos e árvores. A passagem é trafegável, mas deve ser feita com segurança. Equipes atuam na limpeza. A ponte na Estrada Arcídio Giacomo Dallagnoll (Linha Gonzaga, ligação entre Caxias e Nova Petrópolis) também está bloqueada, já que a ponte está submersa. A Estrada Municipal Firmino Frizzo está liberada após remoção de um banco de terra.

: ponte entre Santa Lúcia e Vila Cristina (Estrada 92 e João Edgar Jung) está obstruída por galhos e árvores. A passagem é trafegável, mas deve ser feita com segurança. Equipes atuam na limpeza. A ponte na Estrada Arcídio Giacomo Dallagnoll (Linha Gonzaga, ligação entre Caxias e Nova Petrópolis) também está bloqueada, já que a ponte está submersa. A Estrada Municipal Firmino Frizzo está liberada após remoção de um banco de terra. Vila Oliva: a Estrada Municipal Luiz Daneluz (Ponte Major José Nicoletti) está interditada por queda de barreiras.

a Estrada Municipal Luiz Daneluz (Ponte Major José Nicoletti) está interditada por queda de barreiras. Desvio Rizzo: na Rua Isidoro Cervelin, uma boca de lobo foi desobstruída após um alagamento ser registrado. Na Avenida Alexandre Rizzo, uma boca de lobo foi limpa para e a pista liberada.

na Rua Isidoro Cervelin, uma boca de lobo foi desobstruída após um alagamento ser registrado. Na Avenida Alexandre Rizzo, uma boca de lobo foi limpa para e a pista liberada. Área urbana: no bairro Serrano uma obra emergencial foi realizada na na Rua Anacleto Vidor, próximo à Rua Armindo Luiz Rech (linha do ônibus). Uma tubulação entupiu, causando alagamento em casas.

Farroupilha

A Estrada Salto Ventoso terá bloqueio total a partir das 23h desta quarta-feira até as 6h de quinta-feira devido ao risco de novos deslizamentos de um talude localizado nas proximidades da comunidade de 7 de Setembro. Uma alternativa para quem se desloca para a região de Linha Ely ou o Salto Ventoso é utilizar a via secundária, com acesso pela VRS-813, passando pela comunidade de São João.