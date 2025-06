Shopping de Caxias do Sul sedia exposição de abelhas sem ferrão

O Prataviera Shopping , em Caxias do Sul, recebe, nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), uma exposição de abelhas sem ferrão, além de degustação e comercialização de meliprodutos . O horário de funcionamento é das 9h às 20h.

A iniciativa integra a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente, realizada pela secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmas), em parceria com a Associação Serrana de Meliponicultores (Assermel).