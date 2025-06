"Sempre trabalhando e contente", diz cunhada sobre jovem que morreu após carro ser levado em ponte entre Caxias e Nova Petrópolis

Daiane Echer observava o trabalho do corpo de bombeiros no Rio Caí durante a manhã.

Mário Cesar Trierweiler Gonçalves , de 22 anos, é definido pela cunhada Daiane Echer como um jovem trabalhador, contente e brincalhão . Ele morreu no início da manhã desta quarta-feira (18), quando o carro em que estava foi levado por parte da Ponte da Cooperação, sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

Daiane acompanhava o trabalho do Corpo de Bombeiros no Rio Caí, na manhã desta quarta, quando a guarnição removia o carro da água. Ela conta que, antes de saber que se tratava do cunhado, estranhou a presença dos bombeiros no local.